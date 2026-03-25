Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 34,06 Mrd. EURKGV 14,91
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 137 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das schlechte Wetter im ersten Quartal, den zu erwartenden Absatzausfall im Nahen Osten im zweiten Quartal und den 2026 wohl schwachen Wohnungsbaumarkt habe sie ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für Europas Baustoffkonzerne gesenkt, schrieb Glynis Johnson am Freitagabend in ihrer Branchenbetrachtung. Diese lägen nun klar unter dem Konsens. Ein Risiko sei zudem, inwieweit die Unternehmen die höheren Kosten weitergeben könnten. Allerdings ergäben sich dadurch wieder zunehmend günstige Bewertungen. Johnsons Favoriten sind Saint-Gobain, Heidelberg Materials und Geberit - hier sieht sie unternehmensspezifische Kurstreiber./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,84 €
|Abst. Kursziel*:
83,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,34%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|Saint-Gobain Overweight
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