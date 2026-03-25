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Marktkap. 34,06 Mrd. EUR

KGV 14,91
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

08:01 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
69,10 EUR 0,44 EUR 0,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 137 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das schlechte Wetter im ersten Quartal, den zu erwartenden Absatzausfall im Nahen Osten im zweiten Quartal und den 2026 wohl schwachen Wohnungsbaumarkt habe sie ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für Europas Baustoffkonzerne gesenkt, schrieb Glynis Johnson am Freitagabend in ihrer Branchenbetrachtung. Diese lägen nun klar unter dem Konsens. Ein Risiko sei zudem, inwieweit die Unternehmen die höheren Kosten weitergeben könnten. Allerdings ergäben sich dadurch wieder zunehmend günstige Bewertungen. Johnsons Favoriten sind Saint-Gobain, Heidelberg Materials und Geberit - hier sieht sie unternehmensspezifische Kurstreiber./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,84 €		 Abst. Kursziel*:
83,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,34%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
06.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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