Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 34,06 Mrd. EURKGV 14,91
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 93 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Die Bauvolumina im Wohnsegment wie auch im Nichtwohnsegment dürften sich in den kommenden Jahren verhalten entwickeln und damit auch die Ergebnisse, schrieb Ben Rada Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien erhöhte Kapitalmarktzinsen und Unsicherheit aufseiten der Kunden./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
70,30 €
|Abst. Kursziel*:
18,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
70,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|11:11
|Saint-Gobain Neutral
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|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|11:11
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
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|18.03.26
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