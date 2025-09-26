DAX 23.801 +0,3%ESt50 5.510 +0,2%Top 10 Crypto 15,50 +1,2%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.740 -0,1%Euro 1,1719 +0,2%Öl 69,01 -1,1%Gold 3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Klöckner & Co-Aktie steigt: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft Klöckner & Co-Aktie steigt: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
91,52 EUR +0,24 EUR +0,26 %
STU
91,36 EUR -3,74 EUR -3,93 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,27 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Neutral

11:26 Uhr
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
91,52 EUR 0,24 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz dürfte um 1,8 Prozent gesunken sein, schrieb Marcus Cole am Freitag in seinem Ausblick. Die Jahresziele sollte der Baustoffkonzern bestätigen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,84 €		 Abst. Kursziel*:
6,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
91,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name:
Marcus Cole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:26 Saint-Gobain Neutral UBS AG
09:36 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
26.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu United Labels AG

EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-PVR: United Labels AG: Ver&#246;ffentlichung gem&#228;&#223; &#167; 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Aktien-Global United Labels: Kursziel angehoben
EQS Group EQS-PVR: United Labels AG: Ver&#246;ffentlichung gem&#228;&#223; &#167; 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net United Labels präsentierte Quartalsergebnisse
EQS Group EQS-News: United Labels berichtet &#252;ber das erste Quartal und erwartet auch f&#252;r das Gesamtjahr 2025 eine erneute Umsatz- und Ergebnissteigerung
EQS Group EQS-HV: United Labels Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.07.2025 in M&#252;nster mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gem&#228;&#223; &#167;121 AktG
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: United Labels Reports on First Quarter and Expects Further Growth in Revenue and Earnings for Full-Year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: United Labels AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: United Labels AG: preliminary business figures for the financial year 2024
EQS Group EQS-DD: United Labels AG: Facility Management Muenster GmbH, buy
EQS Group EQS-News: United Labels expects strong Christmas business and positive development for the year as a whole
RSS Feed
United Labels AG zu myNews hinzufügen