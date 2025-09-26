Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 45,27 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz dürfte um 1,8 Prozent gesunken sein, schrieb Marcus Cole am Freitag in seinem Ausblick. Die Jahresziele sollte der Baustoffkonzern bestätigen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,84 €
|Abst. Kursziel*:
6,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
91,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
|
Analyst Name:
Marcus Cole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
