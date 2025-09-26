Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 45,27 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
90,84 €
|Abst. Kursziel*:
28,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
91,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,62%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|09:36
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.20
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG