Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 3 Jahren verdient So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 3 Jahren verdient
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 45,27 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
91,68 EUR 0,40 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
90,84 €		 Abst. Kursziel*:
28,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
91,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,62%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

09:36 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
26.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

