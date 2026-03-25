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Marktkap. 34,06 Mrd. EUR

KGV 14,91
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

16:26 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
69,36 EUR 0,70 EUR 1,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Erlöse des Baustoffkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis um vier Prozent gesunken sein, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei wohl allein auf einen Rückgang der Absatzmenge in gleicher Hohe zurückzuführen; die Absatzpreise sollten konstant geblieben sein. Derweil habe der Vorstandsvorsitzende bereits darauf hingewiesen, dass die Absatzmengen wegen widriger Wetterbedingungen insbesondere in Frankreich und den USA im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zurückgehen dürften./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,52 €		 Abst. Kursziel*:
43,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,18%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

16:26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
06.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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