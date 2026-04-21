Marktkap. 97,24 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz habe vor allem dank Dupixent positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Aber auch die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen über den Erwartungen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,78 €
|Abst. Kursziel*:
20,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
