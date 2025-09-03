DAX 23.760 +0,7%ESt50 5.338 +0,3%Top 10 Crypto 15,71 -0,2%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 95.096 -0,8%Euro 1,1644 -0,2%Öl 66,58 -1,2%Gold 3.537 -0,6%
Sanofi Aktie

Marktkap. 102,83 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston ging am Donnerstagmorgen angesichts der negativen Kursreaktion näher auf die Ergebnisse der Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis ein. Insgesamt sieht er die Resultate im Rahmen seines Basisszenarios./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,51 €		 Abst. Kursziel*:
34,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,41%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

12:31 Sanofi Buy UBS AG
10:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.08.25 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

