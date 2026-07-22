Sanofi Aktie
Marktkap. 92,37 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Stopp der klinischen Entwicklung von Amlitelimab gegen atopische Dermatitis überrasche nicht, nachdem es Fälle des Kaposi-Sarkoms gegeben habe, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
74,63 €
|Abst. Kursziel*:
27,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
74,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,75%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:36
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.