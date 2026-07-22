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Sanofi Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

11:36 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
74,95 EUR -1,55 EUR -2,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Stopp der klinischen Entwicklung von Amlitelimab gegen atopische Dermatitis überrasche nicht, nachdem es Fälle des Kaposi-Sarkoms gegeben habe, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,63 €		 Abst. Kursziel*:
27,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
74,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,75%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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