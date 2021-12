FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. In einem Gespräch mit dem Finanzchef der spanischen Bank habe es positive Aussagen gegeben, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Studie. García Cantera habe sich ziemlich detailliert zu den Leitlinien für dieses und das kommende Jahr geäußert./tih/edh