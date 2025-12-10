DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
Sartorius Stedim Biotech Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius Stedim Biotech Overweight

08:01 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Signale für 2026 dürften den Konsens für das operative Ergebnis um etwa 4 Prozent drücken, was am Markt allerdings größtenteils wohl schon erwartet werde, schrieb er am Sonntag./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 01:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

