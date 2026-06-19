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Symbol SUVPF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

13:06 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
214,20 EUR 1,10 EUR 0,52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Tochter Sartorius Stedim ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
216,50 €		 Abst. Kursziel*:
36,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
214,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,72%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

13:06 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.04.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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