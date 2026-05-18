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SCHOTT Pharma Aktie

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Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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WKN A3ENQ5

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ISIN DE000A3ENQ51

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Symbol STTPF

Jefferies & Company Inc.

SCHOTT Pharma Hold

08:01 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
16,60 EUR 0,18 EUR 1,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 15,50 auf 17,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson begründete das leicht angehobene Kursziel am Montag mit einer minimal besseren Erwartung für den Gewinn je Aktie. Für Gerresheimer strich er die Kaufempfehlung. Damit stuft er nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,44 €		 Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,22%
Analyst Name:
Christopher Richardson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:01 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.05.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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