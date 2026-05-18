SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 15,50 auf 17,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson begründete das leicht angehobene Kursziel am Montag mit einer minimal besseren Erwartung für den Gewinn je Aktie. Für Gerresheimer strich er die Kaufempfehlung. Damit stuft er nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,44 €
|Abst. Kursziel*:
5,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,22%
|
Analyst Name:
Christopher Richardson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets