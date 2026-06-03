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WKN A12DM8

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ISIN DE000A12DM80

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Symbol SCOTF

Goldman Sachs Group Inc.

Scout24 Buy

11:01 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,30 €		 Abst. Kursziel*:
41,32%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
74,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,56%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Martin Mildner, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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