Scout24 Aktie
Marktkap. 5,18 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach dem Quartalsbericht von 93 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe nun für 2026 von einem Umsatzanstieg des Online-Immobilienmarktplatzbetreibers von ein Prozent sowohl im Segment "Professional" als auch im Segment "Private" aus, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2027 und 2028 ließ er unverändert./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,90 €
|Abst. Kursziel*:
36,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,40%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG