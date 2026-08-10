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Scout24 Aktie

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75,15 EUR +0,95 EUR +1,28 %
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

10.08.26
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
75,15 EUR 0,95 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach dem Quartalsbericht von 93 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er gehe nun für 2026 von einem Umsatzanstieg des Online-Immobilienmarktplatzbetreibers von ein Prozent sowohl im Segment "Professional" als auch im Segment "Private" aus, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2027 und 2028 ließ er unverändert./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,90 €		 Abst. Kursziel*:
36,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
75,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,40%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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