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Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

08:01 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die vom "Manager Magazin" ins Spiel gebrachte mögliche Abspaltung der Sparte "Transformation of Industry" (ToI) hielte Analyst Lucas Ferhani für positiv, wie er am Sonntag schrieb. Im Geschäft mit Gasturbinen und Energienetztechnologie sei das Potenzial höher und zudem winke größeres Ausschüttungspotenzial an die Aktionäre./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,44 €		 Abst. Kursziel*:
27,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,56%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
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