NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zählen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autovermieter habe angesichts erhöhter Erwartungen solide abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Management blicke wegen anhaltend hoher Nachfrage nun positiver auf das restliche Jahr./rob/la/bek

