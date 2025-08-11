Sixt Aktie
Marktkap. 3,68 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zählen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autovermieter habe angesichts erhöhter Erwartungen solide abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Management blicke wegen anhaltend hoher Nachfrage nun positiver auf das restliche Jahr./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,55 €
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
