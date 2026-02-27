DAX 23.720 -3,7%ESt50 5.769 -3,6%MSCI World 4.492 -0,9%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.692 -1,9%Euro 1,1597 -0,8%Öl 83,42 +6,9%Gold 5.159 -3,1%
SMA Solar Aktie

29,74 EUR -2,10 EUR -6,60 %
STU
Marktkap. 1,04 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

SMA Solar AG
29,74 EUR -2,10 EUR -6,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen erfüllt, die Auftragslage sei stark, schrieb Constantin Hesse am Dienstag nach den Zahlen. Die Zielspannen für 2026 seien aber ungewöhnlich breit, das könne kurzfristig für Verunsicherung sorgen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,58 €		 Abst. Kursziel*:
23,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,14%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

09:11 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu SMA Solar AG

dpa-afx Vorläufige Zahlen SMA Solar-Aktie springt dennoch an: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen SMA Solar-Aktie springt dennoch an: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Deutlicher Rückschlag für den SDAX
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittag freundlich
StockXperts SMA Solar: Life is a Rollercoaster
dpa-afx ROUNDUP: SMA Solar will 2026 wieder operativ Geld verdienen - Aktienkurs legt zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: SMA Solar nach starken Ausschlägen gesucht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben
EQS Group EQS-News: SMA Group publishes preliminary, non-audited figures for 2025 as a whole and issues guidance for the 2026 fiscal year
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
