SMA Solar Aktie
Marktkap. 1,04 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen erfüllt, die Auftragslage sei stark, schrieb Constantin Hesse am Dienstag nach den Zahlen. Die Zielspannen für 2026 seien aber ungewöhnlich breit, das könne kurzfristig für Verunsicherung sorgen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,58 €
|Abst. Kursziel*:
23,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,14%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|09:11
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.