Stellantis Aktie

8,51 EUR +0,12 EUR +1,37 %
STU
10,04 USD +0,15 USD +1,47 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 24,15 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

08:01 Uhr
Stellantis Buy
Stellantis
Stellantis
8,51 EUR 0,12 EUR 1,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wahrscheinlich sei die Unsicherheit über die anstehenden Rückstellungen der Automobilholding verantwortlich für deren schwachen Aktienkurs seit Anfang Dezember, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Je länger man darauf warte, desto wahrscheinlicher werde eine Vorab-Veröffentlichung zu den offiziell am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen. Ankündigungen von Ford und General Motors ließen mögliche Rückstellungen von fünf bis neun Milliarden Euro erwarten./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,36 €		 Abst. Kursziel*:
55,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,80%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:01 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

