Stellantis Aktie

Marktkap. 23,46 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis anlässlich von Restrukturierungslasten in Höhe von 22 Milliarden Euro zunächst mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das zweite Halbjahr seien bei operativem Ergebnis (Ebit) und Free Cashflow schwächer als erwartet, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Das Ebit enthalte allerdings eine Sonderbelastung und sei bereinigt eigentlich besser gewesen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,37 €		 Abst. Kursziel*:
103,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
106,74%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

04.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
mehr Analysen

