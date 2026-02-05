Stellantis Aktie
Marktkap. 23,46 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis anlässlich von Restrukturierungslasten in Höhe von 22 Milliarden Euro zunächst mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das zweite Halbjahr seien bei operativem Ergebnis (Ebit) und Free Cashflow schwächer als erwartet, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Das Ebit enthalte allerdings eine Sonderbelastung und sei bereinigt eigentlich besser gewesen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,37 €
|Abst. Kursziel*:
103,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
106,74%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
