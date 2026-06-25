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Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

10:26 Uhr
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
4,99 EUR -0,07 EUR -1,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,03 €		 Abst. Kursziel*:
23,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,24%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

10:26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
26.05.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
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