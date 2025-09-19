DAX 23.536 -0,4%ESt50 5.445 -0,3%Top 10 Crypto 15,60 -2,5%Dow 46.333 +0,0%Nas 22.720 +0,4%Bitcoin 95.786 -2,5%Euro 1,1782 +0,3%Öl 66,48 -0,3%Gold 3.737 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Montagshandel im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Rote Vorzeichen am Montag Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Rote Vorzeichen am Montag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
37,80 EUR -1,25 EUR -3,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,18 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

Barclays Capital

Ströer SECo Equal Weight

15:51 Uhr
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,80 EUR -1,25 EUR -3,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Equal Weight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,15 €		 Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
37,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,76%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

15:51 Ströer Equal Weight Barclays Capital
10:36 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
19.09.25 Ströer Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens fällt am Montagvormittag
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag im Plus
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag kaum bewegt
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
reNEWS SRE picks Siemens Gamesa for Formosa 4
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Benzinga Snowflake Joins Siemens To Break Industry Data Barriers And Boost AI Adoption
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen