NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Prognosekürzung des Werbekonzerns wegen geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit senkte Marcus Diebel am Dienstag seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda)./rob/ajx/he

