DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Ströer Aktie

37,25 EUR +0,35 EUR +0,95 %
STU
Marktkap. 2,07 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

12:01 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,25 EUR 0,35 EUR 0,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Der Werbemarkt dürfte sich 2026 erholen, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde mit dem Co-Chef Christian Schmalzl im Rahmen der European Internet Days. Künftige Übernahmeaktivitäten blieben schwer einzuschätzen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,75 €		 Abst. Kursziel*:
30,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,86%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

12:01 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
09.12.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
