Ströer Aktie
Marktkap. 2,32 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 70 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Montagabend an den schwachen Halbjahresbericht des Spezialisten für Außenwerbung an. Auch die Signale für das dritte Quartal seien mau gewesen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,50 €
|Abst. Kursziel*:
61,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,86%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|08:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.