Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche ziemlich optimistisch. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei Suss sei die Auftragslage sehr robust./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE