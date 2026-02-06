DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Symrise Aktie

71,72 EUR -1,06 EUR -1,46 %
STU
Marktkap. 10,14 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

09:46 Uhr
Symrise Overweight
Symrise AG
Symrise AG
71,72 EUR -1,06 EUR -1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Symrise sei davon aber nicht so stark betroffen, der entsprechende Umsatzanteil belaufe sich auf lediglich fünf Prozent./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,54 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

09:46 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

dpa-afx Milliardendeal DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
finanzen.net Overweight-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start in Grün
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Minusbereich
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag billiger
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit negativen Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG decides to divest its terpenes business and makes non-cash impairment. Symrise AG's investment in Swedencare AB is subject to a non-cash impairment.
