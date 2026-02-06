Symrise Aktie
Marktkap. 10,14 Mrd. EUR
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Symrise sei davon aber nicht so stark betroffen, der entsprechende Umsatzanteil belaufe sich auf lediglich fünf Prozent./bek/ag
