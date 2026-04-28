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Marktkap. 172,08 Mrd. EUR

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WKN A1T7LU

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ISIN US8725901040

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Symbol TMUS

Goldman Sachs Group Inc.

T-Mobile US Buy

12:56 Uhr
T-Mobile US Buy
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US von 253 auf 224 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng setzte in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Er begründete dies mit anhaltendem Wettbewerbsdruck im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft. Er sieht aber weiter enormes Kundenpotenzial und gute Trends beim Durchschnittsumsatz je Kunde./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Buy

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 224,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 186,72		 Abst. Kursziel*:
19,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 199,22		 Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
Analyst Name:
Michael Ng 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

15:46 T-Mobile US Buy UBS AG
12:56 T-Mobile US Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:21 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
24.04.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
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