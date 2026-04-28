Goldman Sachs Group Inc.

T-Mobile US Buy

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US von 253 auf 224 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng setzte in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Er begründete dies mit anhaltendem Wettbewerbsdruck im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft. Er sieht aber weiter enormes Kundenpotenzial und gute Trends beim Durchschnittsumsatz je Kunde./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:55 / EDT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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