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WKN A1T7LU

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ISIN US8725901040

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Symbol TMUS

Barclays Capital

T-Mobile US Overweight

11:16 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sollten die Amerikaner tatsächlich mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Kannan Venkateshwar am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 194,07		 Abst. Kursziel*:
26,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 194,01		 Abst. Kursziel aktuell:
26,29%
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 269,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

11:16 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
23.04.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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18.03.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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