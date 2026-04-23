T-Mobile US Aktie
Marktkap. 178,25 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sollten die Amerikaner tatsächlich mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Kannan Venkateshwar am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 245,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 194,07
|Abst. Kursziel*:
26,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 194,01
|Abst. Kursziel aktuell:
26,29%
|
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 269,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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