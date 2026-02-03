DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
11,49 EUR -0,24 EUR -2,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,95 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

08:51 Uhr
thyssenkrupp Hold
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
11,49 EUR -0,24 EUR -2,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank der jüngsten Stahlmaßnahmen der EU falle Wertschöpfung im Bereich Steel Europe leichter, schrieb Tommaso Castello am Dienstagabend. Thyssen sei allerdings eine "Event-Aktie", die nun weitere Kurstreiber brauche. Sie könnten durch einen Verkauf von Steel Europe oder/und TK Elevator oder den Börsengang dieser Aufzugsparte entstehen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,07 €		 Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,84%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:51 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.02.26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Expertenprognosen So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit Kursfeuerwerk
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Rückenwind durch Metallpreissprung
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy ThyssenKrupp (TKAMY) Stock?
Zacks ThyssenKrupp (TKAMY) Soars 5.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen