NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank der jüngsten Stahlmaßnahmen der EU falle Wertschöpfung im Bereich Steel Europe leichter, schrieb Tommaso Castello am Dienstagabend. Thyssen sei allerdings eine "Event-Aktie", die nun weitere Kurstreiber brauche. Sie könnten durch einen Verkauf von Steel Europe oder/und TK Elevator oder den Börsengang dieser Aufzugsparte entstehen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,07 €
|Abst. Kursziel*:
3,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,84%
Analyst Name:
Tommaso Castello
|KGV*:
|Ø Kursziel:
11,22 €
