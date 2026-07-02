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Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

10:56 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
66,73 EUR 0,03 EUR 0,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 86 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Die Aktien von Totalenergies reagierten derweil recht defensiv auf sinkende Ölpreise. Risikobereinigt seien die Papiere sein Favorit in der Branche./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
66,67 €		 Abst. Kursziel*:
24,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

10:56 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 TotalEnergies Buy UBS AG
10.06.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
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