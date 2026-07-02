TotalEnergies Aktie
Marktkap. 146,79 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 86 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Die Aktien von Totalenergies reagierten derweil recht defensiv auf sinkende Ölpreise. Risikobereinigt seien die Papiere sein Favorit in der Branche./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,67 €
|Abst. Kursziel*:
24,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|10:56
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|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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