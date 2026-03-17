TRATON Aktie
Marktkap. 14,55 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
29,36 €
|Abst. Kursziel*:
12,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
28,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,58%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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