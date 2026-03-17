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Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

17:16 Uhr
TRATON Hold
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,36 €		 Abst. Kursziel*:
12,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
28,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,58%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

17:16 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 TRATON Buy UBS AG
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