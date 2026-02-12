TRATON Aktie
Marktkap. 17,31 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dies liege an den US-Zöllen und einem schwachen ersten Quartal der Lkw-Holding./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,26 €
|Abst. Kursziel*:
11,59%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
33,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
