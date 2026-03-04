TRATON Aktie
Marktkap. 16,42 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. "MAN, es ist hart da draußen", schrieb Harry Martin am Donnerstag nach der Jahresbilanz in Anspielung an die Nutzfahrzeugmarke MAN der VW-Tochter. Er mag die Traton-Aktien, hält aber eine Neubewertung aufgrund des äußerst geringen Streubesitzes für schwierig. VW hält 87,5 Prozent der Anteile./rob/ag/tih
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,38 €
|Abst. Kursziel*:
11,18%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
32,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
