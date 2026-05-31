TRATON Aktie
Marktkap. 16,88 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Chad Dillard wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Daten zum Truck-Markt in den USA aus. Die Produktion sei dort im ersten Quartal schwach gewesen, aber der Rückgang habe sich im April verlangsamt. Der Ausblick des Marktforschers ACT habe sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
34,16 €
|Abst. Kursziel*:
2,46%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
34,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,51%
|
Analyst Name:
Chad Dillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|16:01
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
