DAX 25.126 +0,5%ESt50 6.103 +1,1%MSCI World 4.878 +0,4%Top 10 Crypto 8,9770 -3,2%Nas 27.142 +0,2%Bitcoin 58.226 -5,0%Euro 1,1642 +0,1%Öl 94,84 -0,4%Gold 4.506 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX fester -- Wall Street freundlich -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein
DroneShield-Aktie steigt: Neuer Millionenvertrag mit US-Taskforce DroneShield-Aktie steigt: Neuer Millionenvertrag mit US-Taskforce
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
34,48 EUR +0,82 EUR +2,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,88 Mrd. EUR

KGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

16:01 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
34,48 EUR 0,82 EUR 2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Chad Dillard wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Daten zum Truck-Markt in den USA aus. Die Produktion sei dort im ersten Quartal schwach gewesen, aber der Rückgang habe sich im April verlangsamt. Der Ausblick des Marktforschers ACT habe sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
34,16 €		 Abst. Kursziel*:
2,46%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
34,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,51%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

16:01 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:06 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 TRATON Buy UBS AG
08.05.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net Aktienprognosen Wie Experten die TRATON-Aktie im Mai einstuften Wie Experten die TRATON-Aktie im Mai einstuften
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON büßt am Montagnachmittag ein
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Montagmittag an Boden
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX mittags steigen
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP issues its first Green Bond and Green Loan for a total of €850 million for investments in battery-electric commercial vehicles under its Group-wide Green Finance Framework
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP performed well in the first quarter of 2026, despite special items, and increased incoming orders
EQS Group EQS-News: Information on the convocation of the virtual Annual General Meeting 2026 of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records decline in unit sales to 68,600 vehicles in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-News: The TRATON GROUP and Applied Intuition announce TRATON ONE OS, a Unified Software Platform for improved fleet uptime across TRATON’s four global brands
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe
EQS Group EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen