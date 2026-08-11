TRATON Aktie
Marktkap. 19,36 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
AI Analyse
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 38,40 auf 36,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen an die Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf die Bewertung gewichtet sie das Geschäftsjahr 2027 nun stärker als das Geschäftsjahr 2028./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,94 €
|Abst. Kursziel*:
-2,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,15%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|13:41
|TRATON Neutral
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|29.07.26
|TRATON Hold
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|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|13:41
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|13:41
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.