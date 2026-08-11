DAX 26.481 +0,3%ESt50 6.559 +0,1%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3045 +2,9%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,24 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
38,10 EUR +0,30 EUR +0,79 %
STU
finanzen.net zero
TRATON jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 19,36 Mrd. EUR

KGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

13:41 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
38,10 EUR 0,30 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 38,40 auf 36,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen an die Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf die Bewertung gewichtet sie das Geschäftsjahr 2027 nun stärker als das Geschäftsjahr 2028./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,94 €		 Abst. Kursziel*:
-2,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,15%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:41 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net Rentables TRATON-Investment? MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag billiger
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON verliert am Dienstagvormittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP improves profitability and increases incoming orders by 30% in the first half of 2026
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary operating result for Q2 2026 exceeds market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales by 4% to 82,900 vehicles in the second quarter of 2026
EQS Group EQS-News: TRATON Annual General Meeting approves Executive and Supervisory Boards' actions and resolves on a dividend of €0.93 per share for 2025 
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP issues its first Green Bond and Green Loan for a total of €850 million for investments in battery-electric commercial vehicles under its Group-wide Green Finance Framework
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP performed well in the first quarter of 2026, despite special items, and increased incoming orders
EQS Group EQS-News: Information on the convocation of the virtual Annual General Meeting 2026 of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records decline in unit sales to 68,600 vehicles in the first quarter of 2026
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.