TUI Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung des Reisekonzerns angesichts der Kriegslage im Nahen Osten. Die Sommersaison in der Branche sei von Herausforderungen geprägt. Das gesenkte Kursziel begründete er hauptsächlich mit einer höheren Erwartung für die Nettoschulden./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,18 €
|Abst. Kursziel*:
74,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,96%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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