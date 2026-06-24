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Symbol UBS

Jefferies & Company Inc.

UBS Buy

13:26 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
44,43 EUR 0,98 EUR 2,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Joseph Dickerson attestierte der Schweizer Großbank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "US-Stresstestergebnis, das schrittweise zur Verbesserung der Lage beiträgt". Das Geldhaus habe in der diesjährigen Untersuchung dank eines geringeren Kapitalverbrauchs besser abgeschnitten. UBS sei eine ihrer überzeugendsten Kaufempfehlungen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

13:26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 UBS Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
13.05.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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