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Symbol UBS

JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

19:51 Uhr
UBS Overweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
36,70 EUR 0,93 EUR 2,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um ein bis vier Prozent. Aus Bewertungssicht habe die Aktie der schweizerischen Großbank Aufholpotenzial, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Overweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,17 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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