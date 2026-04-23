JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

19:51 Uhr

Aktie in diesem Artikel UBS 36,70 EUR 0,93 EUR 2,60% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um ein bis vier Prozent. Aus Bewertungssicht habe die Aktie der schweizerischen Großbank Aufholpotenzial, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com