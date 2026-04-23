UBS Aktie
Marktkap. 110,98 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um ein bis vier Prozent. Aus Bewertungssicht habe die Aktie der schweizerischen Großbank Aufholpotenzial, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
43,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,17 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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