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Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:01 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
70,72 EUR -0,06 EUR -0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Mit einem Anteil von inzwischen rund 41 Prozent an der Commerzbank nähere sich die italienische Bank einer effektiven Kontrolle ihrer deutschen Konkurrentin, schrieb Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die meisten Investoren rechneten mit einer Verbesserung der Übernahmeofferte, um diesen Anteil noch deutlich zu steigern. Dies wäre aber nur sinnvoll bei einer bereits hohen Akzeptanz und Chancen auf einen Ausbau auf mehr als 60 Prozent. Die entscheidende Herausforderung seien die wieder in den Fokus gerückte Bankenkonsolidierung in Italien und die hohen Kapitalanforderungen für eine Kontrolle der Commerzbank./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 18:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 18:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,90 €		 Abst. Kursziel*:
25,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,85%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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