RBC Capital Markets

Unilever Underperform

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns seien in Ordnung gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe aber noch keine Annäherung an mögliche Lösungen verschiedener Probleme des Unternehmens./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2025 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com