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Marktkap. 2,51 Mrd. EUR

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Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Hold

11:06 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
9,99 EUR -0,13 EUR -1,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Hold" belassen. Bei den europäischen Autozulieferern seien die Geschäfte im Januar und Februar offenbar erwartungsgemäß bis etwas besser gelaufen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Der Konflikt im Nahen Osten habe keinen Einfluss auf die Nachfrage und die Produktionsplanung. Die größten unmittelbaren Risiken sähen die Unternehmen bei Speicherchips- und Energiekosten sowie bei der Logistik. Schaeffler habe sich mit Blick auf den Absatz und die langfristige Strategie am zuversichtlichsten gezeigt. Aumovio sehe 2026 als Übergangsjahr, und Valeo habe den vorsichtigen, aber sich verbessernden Ausblick bestätigt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

11:06 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
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