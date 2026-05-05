Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

14:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dem Hersteller von Windkraftanlagen sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Umsatz, Marge und in der Folge auch bereinigtes operativen Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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