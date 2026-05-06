Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

14:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 185 auf 190 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen mache Fortschritte im Offshore-Bereich, während er im Dienstleistungsgeschäft weiterhin seine Themen habe, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Hinblick auf die Profitabilität der Gruppe sei das erste Quartal positiv gewesen. Im wichtigen US-Geschäft herrsche weiterhin Unsicherheit wegen der laufenden Untersuchungen von Turbinen-Importen auf Basis von Paragraph 232./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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