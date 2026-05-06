Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach einer Roadshow auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Das Management habe sich zuversichtlich hinsichtlich der operativen Fortschritte in den Bereichen Offshore und Dienstleistungen geäußert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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