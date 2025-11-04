DAX 23.905 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,98 +1,4%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.553 +1,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 64,10 -0,4%Gold 3.976 +1,1%
DAX unter 24.000er-Marke -- US-Börsen stabil erwartet -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rheinmetall & Co., AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen
Vestas Wind Systems A-S Aktie

19,80 EUR +2,65 EUR +15,45 %
STU
18,23 CHF +1,50 CHF +8,94 %
BRX
Marktkap. 17,95 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
RBC Capital Markets

Vestas Wind Systems A-S Outperform

09:31 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
150,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

