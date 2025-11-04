RBC Capital Markets

Vestas Wind Systems A-S Outperform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag

