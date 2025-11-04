Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 17,95 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
150,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
