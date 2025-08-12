Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,72 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 dänischen Kronen belassen. Auf den ersten Blick lobte Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Auftragseingänge, vor allem im Bereich mit Windkraftanlagen an Land. Erfreulich seien auch Fortschritte bei der Senkung der Gewährleistungskosten./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
161,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
