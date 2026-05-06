Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 25,62 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zwar habe der Windanlagenbauer mit seinem ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch die Risiken nähmen zu, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies der Analyst auf den im Jahresvergleich um 60 Prozent gestiegenen Kapitalverbrauch, den überraschenden Rückgang der Durchschnittspreise trotz eines positiven Produktmixes oder auch die rückläufigen Auslieferungen im US-Onshore-Geschäft./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 DKK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
25,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
190,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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