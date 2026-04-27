Volvo (B) Aktie

29,42 EUR -0,19 EUR -0,64 %
STU
27,16 CHF +2,75 CHF +11,26 %
BRX
Marktkap. 60,45 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Unter Anlegern seien die Schweden die defensive Variante unter den europäischen Nutzfahrzeugbauern, schrieb Harry Martin am Montagabend. Das Übertreffen der Konsensprognose im ersten Quartal bestätige diese Ansicht. Die Bewertung spiegele all das aber schon wider./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
319,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
-9,23%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:31 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 Volvo (B) Buy UBS AG
27.04.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Volvo (B) Buy UBS AG
24.04.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

