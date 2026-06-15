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WKN A1ML7J

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ISIN DE000A1ML7J1

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Symbol VNNVF

Goldman Sachs Group Inc.

Vonovia SE Buy

12:01 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 34,30 auf 34,20 Euro leicht gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an aktuelle Marktdaten und die Nachrichtenlage an. Der operative Trend sei positiv. Die Wahl des Berliner Senats im September sorge derweil mit einem wohl knappen Rennen für Verunsicherung. Kownator hob zudem hervor, dass sich die Aktie von ihrer üblicherweise negativen Korrelation mit der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zuletzt klar abgekoppelt habe./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,76 €		 Abst. Kursziel*:
64,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

12:01 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:16 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Arnd Fittkau, buy
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