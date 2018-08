Asiens Börsen tiefrot -- Investoren verklagen Tesla-Chef Musk wegen Börsen-Tweets -- Millionenstrafe gegen Bayer-Tochter Monsanto in US-Glyphosatprozess um Krebsrisiko -- Commerzbank im Fokus

FACEBOOK DRUCKEN

Finanzinvestoren wollen auch Kerkhoff als thyssenkrupp-Chef stürzen. Erdogan greift erneut USA an und lehnt IWF-Intervention ab. VW-Tochter Porsche will in den kommenden Jahren Milliarden sparen. Amazon treibt Ausbau eigener Paketstationen voran. Aktienrückkäufe deutscher Konzerne nähern sich 10-Jahres-Rekord. Maschinenbauer Dürr entgeht Irangeschäft wegen US-Sanktionen.